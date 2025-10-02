Gaza Ong accusa Israele | Sta utilizzando di nuovo armi a fosforo bianco nei raid su aree densamente popolate è crimine di guerra - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fonti da Gaza denunciano: Israele avrebbe usato ancora fosforo bianco, arma vietata, contro i civili intrappolati sotto assedio Diverse Ong e osservatori internazionali ancora presenti a Gaza hanno accusato Israele di "utilizzare di nuovo armi al fosforo bianco" nei raid su aree densamente po. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza ong accusa israele sta utilizzando di nuovo armi a fosforo bianco nei raid su aree densamente popolate 232 crimine di guerra video

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Ong accusa Israele: "Sta utilizzando di nuovo armi a fosforo bianco nei raid su aree densamente popolate, è crimine di guerra" - VIDEO

In questa notizia si parla di: gaza - accusa

A Gaza la pace è ancora lontana. Hamas accusa Netanyahu di sabotare i negoziati e di continuare a massacrare gli inermi civili

Gaza, il Professor Omer Bartov accusa Israele del genocidio contro i palestinesi: "Sono uno studioso di questo, lo riconosco quando lo vedo"

Gaza tra carestia e bombe, Israele accusa Hamas: “Impediscono loro la distribuzione di cibo”

#ISRAELHAMASWAR. La Flottiglia accusa Italia di collaborare con Israele. Aumentati i bombardamenti a Gaza in attesa della risposta di Hamas. IDF: controlliamo corridoio Netzarim - 22 Raptor dell’aeronautica militare statunitense in Medio Oriente. Segnala agcnews.eu

gaza ong accusa israeleGaza: ong legata a Israele accusa Unrwa e Hamas di aver radicalizzato bambini a scuola - L'organizzazione con forti legami con Israele UN Watch ha accusato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi di collusione con Hamas, e in particolare di radicalizzare i bambini nelle ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Ong Accusa Israele