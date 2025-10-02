Gaza Oms | 170mila feriti un quarto con lesioni invalidanti
Ginevra, 2 ott. (askanews) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato l'allarme sulla crisi umanitaria a Gaza, ricordando che in due anni di conflitto sono state uccise oltre 66mila persone, "il 70% donne e bambini", mentre migliaia risultano ancora dispersi e presumibilmente morti. Parlando in conferenza stampa a Ginevra, Tedros ha sottolineato che quasi 170mila persone sono rimaste ferite e che "almeno un quarto di queste ha subito lesioni potenzialmente invalidanti, che richiedono cure immediate e riabilitazione continua". Il numero uno dell'Oms ha poi ricordato le condizioni estreme in cui hanno operato i sanitari e gli operatori umanitari durante il conflitto: "Con scorte minime di cibo, carburante e mezzi di trasporto, molti hanno pagato con la vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - 170mila
“La scuola ricomincia ma i problemi restano gli stessi” e “Se bloccano la flotilla – riferendosi alla flotta partita verso Gaza – blocchiamo le scuole” sono gli slogan utilizzati dai membri dell’Unione degli Studenti, organizzazione studentesca nazionale, negli stris - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Oms: 170mila feriti, un quarto con lesioni invalidanti - (askanews) – Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato l’allarme sulla crisi umanitaria a Gaza, ricordando che in due ann ... Riporta askanews.it
Gaza, Oms: 42mila feriti con lesioni permanenti. Allarme riabilitazione - L’analisi, basata su dati di 22 Emergency Medical Teams supportati dall’OMS e dal Ministero della Salute di Gaza, mette in luce una situazione sanitaria al collasso ... Come scrive doctor33.it