Gaza niente precettazione sciopero Salvini auspica rispetto regole

Roma, 2 ott. (askanews) – Niente precettazione per lo sciopero generale di domani da parte del ministro di Infrastrutture e trasporti. Fonti del dicastero riferiscono che il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, che ha illustrato al Cdm l’informativa sulla situazione degli scioperi nei trasporti, “ha auspicato buonsenso e responsabilità, confidando che sindacati e organizzazioni rispettino le regole”. Inoltre “se si precetta non si risolve il problema ma si alimenta il clima già avvelenato in modo irresponsabile – aggiungono fonti della Lega -. La legge esitente punisce chi partecipa a scioperi illegittimi (con sanzioni comunque leggere). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

