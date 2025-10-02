Gaza Monti Pd | Domani saremo in piazza per chiedere che questo orrore si fermi
"L'esercito israeliano ha abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, bloccando illegalmente una missione umanitaria, con a bordo civili da tutto il mondo, compresi cittadine e cittadini italiani – afferma il segretario territoriale del Pd forlivese, Enrico Monti - Israele sta compiendo un.
Giorgio Monti di Emergency racconta la situazione dei bambini di Gaza, senza cibo, acqua e cure.
Senza cibo, acqua pulita, cure adeguate, istruzione, gioco, sicurezza... L'infanzia negata dei bambini di #Gaza | ASCOLTA la testimonianza del nostro Coordinatore medico Giorgio Monti, al lavoro nella Striscia ?
Ecco la risoluzione di Meloni per spaccare il Pd su Gaza: dalla Palestina alla Flotilla - L'intenzione del governo con la proposta che presenterà alla Camera sul conflitto medio orientale è dividere la sinistra e mettere alla prova le sue contraddizioni.
Gaza, Zan (Pd): il governo agisca contro Netanyahu - Per l'ONU è genocidio, ma Netanyahu continua il massacro indisturbato e decine di persone innocenti continuano a morire ogni giorno.