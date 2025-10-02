“ Le operazioni di abbordaggio ” delle imbarcazioni della Flotilla “sono ancora in cor s o. Noi le stiamo seguendo ovviamente minuto per minuto. L’unità di crisi della Farnesina stanotte è stata in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati e ovviamente faremo tutto quello che possiamo perché queste persone possano tornare in Italia il prima possibile”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni, arrivando al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. “ Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina. In compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano”, ha aggiunto la presidente del Consiglio che ha parlato anche di politica interna e del piano di Trump per Gaza: “Mi dispiace anche che, di fronte a un appello che avevamo fatto alle opposizioni a votare unitariamente una mozione di sostegno al piano di pace per la crisi medio orientale, mi pare che la opposizione o la gran parte dell’opposizione abbia fatto un’altra scelta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Meloni: "Da Flotilla nessun beneficio a palestinesi, solo sinistra italiana non appoggia piano Trump"