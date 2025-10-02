Gaza Meloni contro i sindacati | Vogliono il weekend lungo la rivoluzione non si fa così – Video
“Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso, noi le stiamo seguendo minuto per minuto, ovviamente faremo tutto quello che possiamo perché queste persone possano tornare in Italia il prima possibile”. Lo ha detto Giorgia Meloni ai cronisti a Copenaghen a proposito degli attivisti della Flotilla fermati da Israele. “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano”, ha detto ancora la premier, aggiungendo “Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante” come Gaza “non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - meloni
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
La #Flotilla verso #Gaza, oltre il punto #Madleen. #Meloni: irresponsabile. Anche Madrid chiede di fermarsi https://askanews.it/2025/10/01/il-governo-spagnolo-alla-flotilla-non-proseguire-verso-gaza-la-nostra-nave-di-soccorso-non-vi-seguira/… - #GlobalSum - X Vai su X
Le parole di Giorgia Meloni al Consiglio europeo informale di Copenaghen toccano sia l’aggressività russa nei cieli europei che il tentativo di raggiungere una tregua a Gaza. L’Europa non può più farsi trovare impreparata. Francesco De Palo - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Meloni contro lo sciopero generale: “Nulla per Gaza, solo disagi per gli italiani”. E attacca i sindacati - “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano”. Secondo ilfattoquotidiano.it
Sumud Flotilla Gaza, sale la tensione nelle piazze. Meloni attacca i sindacati sullo sciopero. Le dirette dalle città - La premier: “Tutto questo non porta alcun beneficio al popolo della Palestina” ... Riporta quotidiano.net