Gaza l' Italia accende la protesta | in 10mila a Roma tensioni a Firenze Napoli e Trieste Un migliaio sotto la pioggia a Palermo
"Giorgia Meloni devi andartene". "Free, Free, Palestine". Con questi slogan circa 10 mila manifestanti si sono radunati al Colosseo a Roma, in un corteo indetto per manifestare il proprio dissenso contro l’abbordaggio della Flotilla e del Governo Meloni, accusato dagli organizzatori e da numerosi partecipanti di non aver tutelato adeguatamente la Flotilla e i tanti italiani presenti a bordo. La. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Ue rinvia misure contro Israele per le violazioni a Gaza: tra i Paesi contrari anche l’Italia
Tra il 2 e il 3 ottobre l'Italia si prepara a due giornate di sciopero su scala nazionale con disagi attesi nei trasporti, nella scuola e in vari settori pubblici e privati. Anche se sullo sciopero generale per Gaza proclamato per il
Mentre la Flotilla si accinge ad entrare nelle acque territoriali di Gaza con il suo carico umanitario, il governo italiano si prepara ad abbandonarla, lasciando campo libero all'ennesima violazione di Israele, che gli permetterà di proseguire il genocidio indist
Gaza, l'Italia accende la protesta: in 10mila a Roma, tensioni a Firenze e Napoli - Il corteo dei manifestanti pro Pal a Napoli è stato bloccato all'ingresso del porto dove c'è un nutrito gruppo di uomini delle forze dell'ordine
Blocco Flottiglia verso Gaza. Basilicata, politica a sostegno protesta civile - Dalla politica, proposte e ringraziamento all'impegno civile del mondo studentesco da parte del PD