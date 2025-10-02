Gaza l' Italia accende la protesta | in 10mila a Roma tensioni a Firenze Napoli e Trieste Un migliaio sotto la pioggia a Palermo

Feedpress.me | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Giorgia Meloni devi andartene". "Free, Free, Palestine". Con questi slogan circa 10 mila manifestanti si sono radunati al Colosseo a Roma, in un corteo indetto per manifestare il proprio dissenso contro l’abbordaggio della Flotilla e del Governo Meloni, accusato dagli organizzatori e da numerosi partecipanti di non aver tutelato adeguatamente la Flotilla e i tanti italiani presenti a bordo. La. 🔗 Leggi su Feedpress.me

gaza l italia accende la protesta in 10mila a roma tensioni a firenze napoli e trieste un migliaio sotto la pioggia a palermo

© Feedpress.me - Gaza, l'Italia accende la protesta: in 10mila a Roma, tensioni a Firenze, Napoli e Trieste. Un migliaio sotto la pioggia a Palermo

In questa notizia si parla di: gaza - italia

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare

Ue rinvia misure contro Israele per le violazioni a Gaza: tra i Paesi contrari anche l’Italia

gaza italia accende protestaGaza, l'Italia accende la protesta: in 10mila a Roma, tensioni a Firenze e Napoli - Il corteo dei manifestanti pro Pal a Napoli è stato bloccato all’ingresso del porto dove c'è un nutrito gruppo di uomini delle forze dell’ordine ... msn.com scrive

gaza italia accende protestaBlocco Flottiglia verso Gaza. Basilicata, politica a sostegno protesta civile - Dalla politica, proposte e ringraziamento all’impegno civile del mondo studentesco da parte del PD, ... Come scrive trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Italia Accende Protesta