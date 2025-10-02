Gaza l’iniziativa della Cisl Milano | Devolviamo un’ora di stipendio alla Palestina
Milano, 2 ottobre 2025 – La Cisl di Milano invita i lavoratori a devolvere un'ora del proprio stipendio per Gaza da ottobre a dicembre perché, afferma il s egretario generale Giovanni Abimelech, “non si può rimanere indifferenti all'orrore”. La Cisl non ha aderito allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 3 ottobre, dopo l’assalto israeliano alla Flotilla, tuttavia non vuole far mancare il proprio contributo alla popolazione palestinese. “Il genocidio in atto in Palestina - osserva Abimelech – è inaccettabile, è un crimine contro l'umanità e il diritto internazionale e le colpe dei terroristi di Hamas non possono ricadere sui civili, a cominciare dai bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: gaza - iniziativa
Cartelloni per Gaza al posto di manifesti pubblicitari: l'iniziativa
"Una milonga per Gaza" iniziativa promossa dall'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) con Emergency per dire stop alla guerra.
Il Partito Democratico aderisce all'iniziativa "Facciamo rumore per Gaza"
RADIO AMICA AMICA NEWS ? Dalla Striscia di Gaza all’Italia: nasce il primo Corridoio Universitario per studenti palestinesi Settantasette nuovi arrivi da Gaza grazie a un’iniziativa diplomatica e istituzionale senza precedenti. Tra loro, decine di - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla si avvicina a Gaza. Meloni: "Iniziativa irresponsabile". Israele: "Consegnate gli aiuti" - X Vai su X
La Cisl di Milano lancia l'iniziativa 'un'ora di stipendio per Gaza' - La Cisl di Milano invita i lavoratori a devolvere un'ora del proprio stipendio per Gaza da ottobre a dicembre perché, afferma il segretario generale Giovanni Abimelech, "non si può rimanere indifferen ... ansa.it scrive
Fumarola (Cisl): "Sciopero? Per condannare guerre a Gaza e in Ucraina abbiamo scelto un'altra strada" - Nella giornata dello sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base, la segretaria generale della Cisl prende le distanze dalle piazze: "Abbiamo scelto di promuovere una raccolta fondi. Da ilfoglio.it