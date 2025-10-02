Gaza l’iniziativa della Cisl Milano | Devolviamo un’ora di stipendio alla Palestina

Milano, 2 ottobre 2025 – La Cisl di Milano invita i lavoratori a devolvere un'ora del proprio stipendio per Gaza da ottobre a dicembre perché, afferma il s egretario generale Giovanni Abimelech, “non si può rimanere indifferenti all'orrore”. La Cisl non ha aderito allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 3 ottobre, dopo l’assalto israeliano alla Flotilla, tuttavia non vuole far mancare il proprio contributo alla popolazione palestinese. “Il genocidio in atto in Palestina - osserva Abimelech – è inaccettabile, è un crimine contro l'umanità e il diritto internazionale e le colpe dei terroristi di Hamas non possono ricadere sui civili, a cominciare dai bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

