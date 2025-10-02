Gaza | l' allarme di Usb Nave israeliana in arrivo in porto

L'Unione Sindacale di Base ha diffuso oggi un allarme in merito all'arrivo in porto di una nave proveniente da Israele. Secondo quanto comunicato dai lavoratori, intorno alle 17.30 potrebbe attraccare al terminal Spinelli la portacontainer Medkon Perla, in transito da e per Israele.

