Gaza il senatore Croatti | Sono stato rapito chiedo il mio rilascio Flotilla intercettata cosa accade ora

“Mi chiamo Marco Croatti, sono un senatore della Repubblica Italiana, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze dell’ordine israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e di rispetto del diritto internazionale. Per favore dite al mio governo di richiedere il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - senatore

Non si fermano gli attivisti #proPal nonostante l'abbordaggio israeliano. "22 navi della #Flotilla ancora dirette verso #Gaza". Fermati 22 italiani, tra cui il senatore M4s #Croatti | LA DIRETTA

Mosse al centro: Renzi e Calenda concordi su Gaza. Il Pd alla Leopolda. Il senatore di Azione chiede una mozione unica sul piano di pace in medio oriente, l'ex premier non chiude. Alla kermesse a Firenze invitati parlamentari e sindaci dem. Di Luca Roberto

Intercettate 19 barche della Flotilla, 23 sono ancora dirette verso Gaza - Scotto (Pd): "Molto grave, siamo in acque internazionali e non è chiaro ..."

Flotilla, «sono 19 le navi intercettate dalla marina israeliana e 23 quelle in rotta su Gaza» - E' quanto emerge dal sito della Flotilla che dà le rotte in tempo reale.