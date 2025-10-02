Gaza il piano di Trump in bilico Le clausole di Hamas | O non consegniamo le armi E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra
Roma – Hamas firma o non firma? L’attesa appare destinata ad espandersi. Il piano americano per Gaza ha complessivi limiti di equilibrio perché “serve gli interessi di Israele” e “ignora quelli del popolo palestinese”, commenta una fonte qualificata palestinese alla Bbc, ma a dispetto delle carenze descritte mantiene intatto il suo punto di forza: è l’unico piano in campo, e questa evidente realtà ispira uno straordinario sostegno globale, dal mondo arabo a Papa Leone IV, dalle cancellerie occidentali alla Cina di Xi Jinping. Due le motivazioni: interrompere la quotidiana mattanza israeliana nella Striscia e allentare la tensione interna ai singoli Paesi, dove il disallineamento tra cautele diplomatiche dei governi nel trattare con Israele e il prevalente sentimento pro Pal delle opinioni pubbliche mobilita le piazze e agita i partiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
