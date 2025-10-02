Gaza il piano di pace per la Striscia secondo Trump | dal sì di Netanyahu ad Hamas che tentenna ma chi ci crede davvero?

Trump si presenta come mediatore globale, ma il suo approccio solleva dubbi sulla neutralità e sull’efficacia diplomatica. La sua figura polarizzante, il linguaggio spesso diretto e la tendenza a semplificare questioni complesse rendono difficile immaginare un consenso ampio attorno alla sua propost. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza il piano di pace per la striscia secondo trump dal s236 di netanyahu ad hamas che tentenna ma chi ci crede davvero

