Gaza Hamas spaccato su piano di pace Trump leadership | Non accetteremo un' occupazione israeliana e Usa camuffata continueremo combattimenti
Hamas discute il piano di Trump: alcuni spingono per la tregua, altri temono una nuova occupazione. Restano nodi su sovranità, forze straniere e zona cuscinetto A tre giorni dal lancio del "piano di pace" firmato Donald Trump per Gaza, Hamas è spaccato al proprio interno. Una frangia più mode. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - hamas
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
#Tajani : #Gaza non è #Hamas, #Israele è andato ben oltre all'autodifesa - X Vai su X
Nelle stesse ore in cui è attesa la risposta di Hamas al piano "di pace" di Trump e Netanyahu, il ministro della Difesa di Israele ha minacciato i residenti di Gaza City: "Questa è l'ultima opportunità per i residenti di Gaza per spostarsi a sud e lasciare isolati gli a Vai su Facebook
Hamas si spacca sul piano Trump per Gaza. L’ala oltranzista: «È un suicidio» - Ufficialmente i miliziani chiedono modifiche all’accordo: in particolare, sulle modalità del disarmo e del possibile esilio. Riporta editorialedomani.it
Piano Trump per Gaza, Hamas: "Scelte amare". Chieste garanzie per ritiro Idf da Striscia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Piano Trump per Gaza, Hamas: 'Scelte amare'. Si legge su tg24.sky.it