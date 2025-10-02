Stasera anche ad Ascoli si terrà un corteo silenzioso e una fiaccolata per ’Luci sulla Palestina, 100 ospedali per Gaza’ in memoria dei sanitari uccisi a Gaza e delle decine di migliaia di vittime civili. Erano 100, ma in pochissimo tempo sono già diventati 180, a dimostrazione di quanto è sentita in tutto il Paese la tragica vicenda di Gaza: "Gli ospedali coinvolti al momento sono circa 180 – spiegano dal comitato promotore #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza – sparsi su tutto il territorio nazionale, si stima che saranno decine di migliaia le lavoratrici e i lavoratori della sanità che parteciperanno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaza, fiaccolata al Mazzoni. Anche nel Piceno stasera il ricordo dei medici uccisi