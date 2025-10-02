Gaza fiaccolata al Mazzoni Anche nel Piceno stasera il ricordo dei medici uccisi
Stasera anche ad Ascoli si terrà un corteo silenzioso e una fiaccolata per ’Luci sulla Palestina, 100 ospedali per Gaza’ in memoria dei sanitari uccisi a Gaza e delle decine di migliaia di vittime civili. Erano 100, ma in pochissimo tempo sono già diventati 180, a dimostrazione di quanto è sentita in tutto il Paese la tragica vicenda di Gaza: "Gli ospedali coinvolti al momento sono circa 180 – spiegano dal comitato promotore #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza – sparsi su tutto il territorio nazionale, si stima che saranno decine di migliaia le lavoratrici e i lavoratori della sanità che parteciperanno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: gaza - fiaccolata
Ad Ascea una fiaccolata per Gaza: “Parliamo noi, per chi non può”
Fiaccolata contro il genocidio, il territorio si mobilita per Gaza. La partenza da piazza Montanelli
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
“Lights for Gaza”, parte da Napoli la fiaccolata digitale. In un giorno boom di click dal mondo - X Vai su X
la Repubblica. . Migliaia di persone si sono unite alla fiaccolata organizzata da Music for peace per protestare contro il massacro in atto a Gaza e a sostegno della spedizione della Global Sumud Flotilla. Non bandiere di partito, ma solo i colori della pace e del - facebook.com Vai su Facebook
“Luci sulla Palestina, ad Ascoli Piceno il 2 ottobre la fiaccolata per Gaza - Il corteo partirà dal Centro Santo Stefano – Kos Venerabile Marcucci e raggiungerà l’ospedale Mazzoni, dove verranno letti i nomi dei sanitari uccisi a Gaza ... Come scrive lanuovariviera.it
Ascoli Piceno - Flash mob per Gaza davanti all’ospedale Mazzoni - Luci sulla Palestina, 100 ospedali per Gaza nel ricordo degli operatori sanitari uccisi a Gaza e delle decine di migliaia di vittime civili. Lo riporta veratv.it