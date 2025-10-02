Gaza Carmen Consoli | Meloni fa il gioco delle tre carte

Carmen Consoli tra musica e impegno politico. La ‘cantantessa’ siciliana ha presentato oggi a Milano ‘Amuri Luci’, primo capitolo di una trilogia musicale con cui torna sulla scena dopo un periodo in cui tra l’altro si è dedicata molto a fare la mamma. Un progetto sincero, ambizioso che scava nelle profondità della sua identità artistica e che vedrà la luce in digitale domani, venerdì 3 ottobre. “Amuri Luci sono due sostantivi senza congiunzione: l’amore profondo, autentico, vero è un valore extrasociale su cui i governi non investono perché non genera profitto. La luce è conoscenza, verità e anche questo non è ahimè nelle agende dei nostri governanti”, spiega la cantautrice siciliana incontrando la stampa nella prestigiosa sede della Triennale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

