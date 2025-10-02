Gaza BBC | L’ala militare di Hamas vuole continuare a combattere
Hamas deve decidere se accettare o meno il piano di “pace” proposto da Donald Trump. Secondo quanto appreso dalla BBC, i mediatori hanno contattato il capo dell’ala militare dell’organizzazione palestinese a Gaza, il quale ha dichiarato di non essere d’accordo con la proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti. Izz al-Din al-Haddad è convinto che il progetto sia stato concepito per porre fine ad Hamas, indipendentemente dal fatto che il gruppo lo accetti o meno, e quindi è determinato a co ntinuare a combattere. Tajani: “Hamas accetterà il piano”. In Italia, invece, c’è più ottimismo sul fatto che il piano vada in porto, soprattutto da parte di Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
Guerra a Gaza, Bonelli (Avs): "Il Governo non revoca accordo militare con Israele, è complicità" – Il video
MEDIO ORIENTE | "Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana". E' quanto scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla, sot - X Vai su X
Telearena. . Sono arrivati la notte scorsa all'aeroporto militare di Villafranca i bambini palestinesi evacuati da Gaza e bisognosi di cure. Dal terzo stormo di Villafranca hanno poi raggiunto gli ospedali di Brescia, Bergamo e Milano in Lombardia e l'ospedale di Vai su Facebook
Bbc, 'l'ala militare di Hamas vuole continuare a combattere' - "I mediatori hanno contattato il capo dell'ala militare di Hamas a Gaza, che ha dichiarato di non essere d'accordo con il nuovo piano di cessate il fuoco degli Stati Uniti": lo ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu per l’ampliamento militare israeliano a Gaza - Il segretario generale dell'Onu António Guterres ha definito l’espansione pianificata delle operazioni militari israeliane una "pericolosa escalation" sia per i due milioni di civili intrappolati nell ... Lo riporta it.euronews.com