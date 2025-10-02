Gaza BBC | L’ala militare di Hamas vuole continuare a combattere

Hamas deve decidere se accettare o meno il piano di “pace” proposto da Donald Trump. Secondo quanto appreso dalla BBC, i mediatori hanno contattato il capo dell’ala militare dell’organizzazione palestinese a Gaza, il quale ha dichiarato di non essere d’accordo con la proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti. Izz al-Din al-Haddad è convinto che il progetto sia stato concepito per porre fine ad Hamas, indipendentemente dal fatto che il gruppo lo accetti o meno, e quindi è determinato a co ntinuare a combattere. Tajani: “Hamas accetterà il piano”. In Italia, invece, c’è più ottimismo sul fatto che il piano vada in porto, soprattutto da parte di Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

