Hamas deve decidere se accettare o meno il piano di “pace” proposto da Donald Trump. Secondo quanto appreso dalla BBC, i mediatori hanno contattato il capo dell’ala militare dell’organizzazione palestinese a Gaza, il quale ha dichiarato di non essere d’accordo con la proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti. Izz al-Din al-Haddad è convinto che il progetto sia stato concepito per porre fine ad Hamas, indipendentemente dal fatto che il gruppo lo accetti o meno, e quindi è determinato a co ntinuare a combattere. Tajani: “Hamas accetterà il piano”. In Italia, invece, c’è più ottimismo sul fatto che il piano vada in porto, soprattutto da parte di Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, BBC: “L’ala militare di Hamas vuole continuare a combattere”