Gaza appello di 17 tra imprenditori economisti e politici della Striscia a Trump | Fermi spargimento di sangue riporti vita speranza e dignità

“A nome del popolo di Gaza, ci rivolgiamo a lei che ha il potere di riuscire dove altri hanno fallito: fermare lo spargimento di sangue, proteggere vite innocenti e gettare le basi per una pace giusta e duratura”, scrivono i promotori. Tra i firmatari figurano personalità di spicco come il sindaco d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, appello di 17 tra imprenditori, economisti e politici della Striscia a Trump: “Fermi spargimento di sangue, riporti vita, speranza e dignità”

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Raid chiesa a Gaza, Papa Prevost contattato da Netanyahu rinnova appello a pace e negoziati

Duecentodiciassette ospiti del festival Pordenonelegge hanno firmato l'appello per Gaza: lettera formalmente inviata alle istituzioni italiane. La missiva, sottoscritta dal Premio Nobel per la pace Shirin Ebadi e da molte altre personalità di primo piano della cult

Flotilla verso Gaza, l'appello di Italia e Grecia: Israele garantisca la sicurezza // @BorgheseMarta https://publicpolicy.it/flotilla-verso-gaza-lappello-della-farnesina-israele-garantisca-la-sicurezza-105868.html…

Appello sulla situazione di Gaza di storiche e storici del pensiero politico - docenti delle Università italiane, in modo analogo a quanto hanno fatto molte altre studiose e studiosi, socie ... Si legge su globalist.it

Gaza, l’appello degli infermieri: "Siano garantite le cure a tutti" - Si uniscono anche gli infermieri dell’ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze- lanazione.it scrive