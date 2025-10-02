Gaza alla Camera i centristi appoggiano la maggioranza sul piano Trump La sinistra si astiene ma resta compatta
L’aula della Camera ha approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza: 182 sì, nessun no, 101 gli astenuti. Un risultato ottenuto anche grazie al sostegno dei centristi: Azione, Italia Viva, +Europa e il gruppo misto, hanno votato a favore della risoluzione del centrodestra, che riprende il piano di pace presentato lunedì scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sotto questo punto di vista, per il centrodestra si è rivelata strategica la scelta di arrivare in Aula con due risoluzioni diverse su Gaza: una sul piano Trump e l’altra sul riconoscimento condizionato dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Open.online
