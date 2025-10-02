Gaza a Genova occupato anche l’istituto Calvino Petizione dei docenti del Klee
Trecento studenti hanno preso in autogestione la sede di via Borzoli. Alta tensione al liceo artistico: i ragazzi non escono, ma la dirigente non arretra. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Genova per Gaza, 16 tonnellatedi cibo raccolte da Music for Peace e Calp. Punti di raccolta in città da ponente a levante | Video | Foto
Genova si fa sentire, migliaia di persone rompono il silenzio per Gaza in via Balleydier | Video
VIDEO | Gaza, oltre tremila persone a Genova per il presidio 'rumoroso'
Gaza, a Genova occupato anche l’istituto Calvino. Petizione dei docenti del Klee - Alta tensione al liceo artistico: i ragazzi non escono, ma la dirigente non arretra ... Scrive ilsecoloxix.it
Occupazioni pro Gaza, a Genova sale la tensione: “Pronti a nuove proteste nelle scuole” - La replica degli universitari alla ministra Bernini e al rettore Delfino: «Stop alle intimidazioni, tutta la città è con noi». Scrive ilsecoloxix.it