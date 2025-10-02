Gavardo | Gavardo Medievale

Il 4 e 5 ottobre Gavardo farà un tuffo nel passato: Piazza De' Medici si trasformerà in un autentico villaggio medievale, con accampamenti, botteghe artigiane, combattimenti e rievocazioni storiche.Per due giorni i visitatori potranno assistere a battaglie campali, scoprire antiche arti e ricette. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Gavardo: L'ultima Festa dei Borghi - Gavardo si prepara a vivere un fine settimana speciale: da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 l'oratorio ospiterà la decima edizione del Palio dei Borghi, un appuntamento che negli anni è diventa ... Scrive bresciatoday.it