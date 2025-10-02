Gatti tra gioie e dolori | non solo il gol in rovesciata il difensore protagonista in negativo con quell’errore Voto e pagella del difensore

Gatti tra gioie e dolori, pagella da 6,5 per il difensore: un gol da cineteca viene macchiato dalla disattenzione sulla rete del pareggio nel finale. Una notte dai due volti, un’altalena di emozioni che racchiude in sé tutta la beffa del pareggio della Juventus. Per Federico Gatti, la sfida di Champions League contro il Villarreal è stata una partita che difficilmente dimenticherà: prima un gol da cineteca, poi la disattenzione che è costata la vittoria. Una prestazione da “croce e delizia”, perfettamente fotografata dalla pagella de La Gazzetta dello Sport. Gatti Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti tra gioie e dolori: non solo il gol in rovesciata, il difensore protagonista in negativo con quell’errore. Voto e pagella del difensore

