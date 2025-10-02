Gatti ha rispolverato questa statistica grazie al gol in rovesciata siglato in Villarreal Juve. Ecco di cosa si tratta. Una perla in una notte amara, un gol che entra nella storia. Il pareggio beffa della Juve in casa del Villarreal lascia tanti rimpianti, ma regala una piccola, grande soddisfazione personale a Federico Gatti. La sua splendida rovesciata, oltre a essere stata di pregevole fattura, lo ha proiettato in un club esclusivissimo del calcio italiano. VILLARREAL JUVE 2-2: LA CRONACA Una prodezza che vale la storia. Con il suo gol, il difensore della Signora è diventato il secondo giocatore italiano a segnare contro il Villarreal in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti sulle orme di…Balotelli! La rovesciata vincente di Villarreal Juve ha rispolverato questa statistica, ecco di cosa si tratta