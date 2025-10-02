Gatti senza giri di parole | Sono incaz…o nero buttata via la partita

Gatti senza giri di parole: «Sono incaz.o nero, buttata via la partita». Il difensore della Juventus parla dopo la sconfitta col Villarreal Una prodezza da cineteca, un gol che aveva illuso la Juventus, ma che alla fine serve solo ad aumentare i rimpianti. Federico Gatti è l’eroe amaro della notte di Champions League deludente dei bianconeri, fermati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gatti senza giri di parole: «Sono incaz…o nero, buttata via la partita»

