Gatti e Conceicao | Dobbiamo recuperare per la partita contro il Milan

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Federico Gatti e Francisco Conceicao post Villareal sulla partita di domenica sera contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gatti e conceicao dobbiamo recuperare per la partita contro il milan

© Pianetamilan.it - Gatti e Conceicao: “Dobbiamo recuperare per la partita contro il Milan”

In questa notizia si parla di: gatti - conceicao

Gatti e Conceiçao "rovesciano" il Villarreal, l'ex Veiga riprende la Juve: Tudor, è un pari amaro

LIVE Villarreal-Juventus 2-2, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: non bastano i gol di Gatti e Conceicao, pareggia l’ex Renato Veiga alla fine

Conceicao a Prime Video: «Meritavamo il terzo gol, a fine primo tempo abbiamo capito cosa dovevamo migliorare. Sulla rovesciata di Gatti…»

Perin svela il retroscena sulla rovesciata di Gatti: "È quello che è successo" - 2 contro gli spagnoli, sfiorando in più occasioni il gol del 3- Scrive tuttosport.com

gatti conceicao dobbiamo recuperareGatti senza giri di parole: «Sono incaz…o nero, buttata via la partita» - Il difensore della Juventus parla dopo la sconfitta col Villarreal Una prodezza da cineteca, un gol che aveva illuso la Juventu ... Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Gatti Conceicao Dobbiamo Recuperare