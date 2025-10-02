Gatti a Sky | Mi dispiace tanto per il risultato dobbiamo parlare tutti insieme perché quando sei in vantaggio le partite devono finire

Federico Gatti ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Federico Gatti ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Sky. ROVESCIATA – «L’ho vista ed era troppo bella, poi un po’ di istinto ed è andata bene. Mi dispiace veramente per il risultato, perché sono due punti che alla lunga paghi. Bisogna crescere e farlo in fretta perché quando sei così in vantaggio le partite devono finire. Mi dispiace». MANCANZA DI CATTIVERIA – «È una cosa su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo metterci tutti insieme e parlarne perché quando si va in vantaggio le partite devono finire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti a Sky: «Mi dispiace tanto per il risultato, dobbiamo parlare tutti insieme perché quando sei in vantaggio le partite devono finire»

