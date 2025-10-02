Gatti a Sky | Mi dispiace tanto per il risultato dobbiamo parlare tutti insieme perché quando sei in vantaggio le partite devono finire

Juventusnews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Gatti ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Federico Gatti ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Sky. ROVESCIATA – «L’ho vista ed era troppo bella, poi un po’ di istinto ed è andata bene. Mi dispiace veramente per il risultato, perché sono due punti che alla lunga paghi. Bisogna crescere e farlo in fretta perché quando sei così in vantaggio le partite devono finire. Mi dispiace». MANCANZA DI CATTIVERIA – «È una cosa su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo metterci tutti insieme e parlarne perché quando si va in vantaggio le partite devono finire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gatti a sky mi dispiace tanto per il risultato dobbiamo parlare tutti insieme perch233 quando sei in vantaggio le partite devono finire

© Juventusnews24.com - Gatti a Sky: «Mi dispiace tanto per il risultato, dobbiamo parlare tutti insieme perché quando sei in vantaggio le partite devono finire»

In questa notizia si parla di: gatti - dispiace

Gatti: “Napoli? Ringrazio tanto per l’interesse, ma il mio cuore è a Torino” - Dopo aver rinnovato il suo contratto fino al 2030, Federico Gatti è chiamato a essere tra i protagonisti della sua Juventus. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Gatti svela perché è saltata la trattativa per andare al Napoli: “Conte e Manna hanno fatto tanto” - Il difensore ha giurato amore ai bianconeri nonostante a inizio mercato ci fosse stato nei suoi confronti un concreto ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gatti Sky Dispiace Tanto