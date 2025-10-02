Gasperini | I tre rigori sbagliati? Una situazione quasi unica e casuale

La Roma, nella seconda giornata di Europa League, ha perso per 1 a 0 contro il Lille allo stadio Olimpico. Quello che ha però colpito maggiormente non è stato tanto il risultato, ma quanto accaduto all’81esimo. La Roma, infatti, è riuscita a fallire tre rigori nella stessa azione. In soli 6 minuti, la squadra ha calciato tre rigori — due di Dovbyk e uno di Soulé — e il portiere turco del Lille, Ozer (turco), ha parato tutti e tre i tentativi. Un episodio quasi al limite dell’incredibile. Al termine della partita, l’allenatore Gian Piero Gasperini ne ha parlato ai microfoni di Sky. Sui tre rigori sbagliati? «Una situazione quasi unica e casuale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gasperini: «I tre rigori sbagliati? Una situazione quasi unica e casuale»

