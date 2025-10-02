Gasperini dopo i tre rigori sbagliati dalla Roma | La squadra ha dato tutto non esiste il fallimento I rigoristi li avevamo scelti prima della partita su Dybala…
Gasperini dopo i tre rigori sbagliati dalla Roma: tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso dopo la partita. Mister Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo Roma Lille, analizzando l’episodio incredibile dei tre rigori sbagliati dai giallorossi tra cui quello dell’ex Juve Soulé. PAROLE – «Andando in svantaggio presto abbiamo messo il Lille nelle condizioni migliori per esprimere il suo gioco. Nonostante gli errori tecnici, abbiamo fatto una prestazione di voglia. Da queste partite usciamo con qualcosa in più. I tre rigori sbagliati sono una situazione casuale, ha sicuramente compromesso il risultato perché nel secondo tempo siamo cresciuti, sul piano dello spirito la squadra ha dato tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: gasperini - dopo
L’Atalanta sceglie il dopo Retegui: lo manda Gasperini
Roma, Svilar dopo il test con l’UniPomezia: “Di Gasperini mi ha colpito il lavoro preciso”
Gasperini dopo Kaiserslautern-Roma 0-1: “Squadra già con una sua identità. Ma il mercato? Basta contare…”
? Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lille: "La fatica non è fisica, ma di motivazioni. Dopo il derby non è facile ritrovare energie: dobbiamo abituarci a giocare ogni tre giorni, deve diventare la normalità" Siete d’accordo con il mister? Dite la v - facebook.com Vai su Facebook
#Gasperini: “Non è facile riprendersi dopo un derby. #Wesley? Può crescere e diventare un giocatore importante” - X Vai su X
Gasperini, tre rigori sbagliati? Non esiste la parola abbattersi - "Non mi è mai capitato di sbagliare tre rigori nella stessa occasione. Scrive ansa.it
Roma, Gasperini: "L'episodio dei tre rigori cambia il giudizio sulla squadra" - Dopo tre vittorie consecutive, si interrompe la striscia positiva della Roma di Gian Piero Gasperini: per i giallorossi arriva la prima sconfitta stagionale. Riporta tuttomercatoweb.com