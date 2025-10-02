Garlasco Sempio sceglie Armando Palmegiani dopo l’addio di Garofano Ma l’ex poliziotto diceva | È di Andrea il Dna sotto le unghie di Chiara – Il video
Dopo l’addio del generale Garofano dal pool di esperti a cui si era affidato Andrea Sempio, il nuovo consulente nella squadra del nuovo indagato per il giallo di Garlasco è l’ex poliziotto Armando Palmegiani. Un esperto che, negli ultimi mesi, più volte ha sostenuto con fermezza la presenza di tracce di Dna dello stesso Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. Andando così, di fatto, ad avvalorare una delle pistole fumanti che la procura di Pavia ritiene di poter sfruttare per spingere verso un rinvio a giudizio. Il primo video di Palmegiani: «Sulle unghie di Chiara l’Y di Sempio». È il 20 giugno 2025, nel canale “Murders by neroCrime” su YouTube Palmegiani fa il punto delle indagini. 🔗 Leggi su Open.online
