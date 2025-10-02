Garlasco quella risata e i 30 anni di galera Le intercettazioni ai Sempio
Potrebbero dire qualcosa in più rispetto al passato le intercettazioni del 2017 ad Andrea Sempio e alla sua famiglia? Potrebbero dire qualcosa in più sia nelle nuove indagini per il delitto di Garlasco, sia per quelle in cui si ipotizza una presunta corruzione da parte del pm Mario Venditti? Sono domande che la trasmissione “ Chi l’ha visto? ” si è posta, andando ad analizzare appunto parte di queste intercettazioni, uno strumento peraltro ritenuto da sempre molto importante dallo stesso Venditti. La prima intercettazione a finire nella lente d'ingrandimento della trasmissione di Raitre e quella in cui Sempio si trova presumibilmente in macchina da solo e ride dicendo: “ Quando pensi che però c’hai in ballo 30 anni di galera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Garlasco, quella risata e i "30 anni di galera". Le intercettazioni ai Sempio - Parte delle intercettazioni nell’indagine ad Andrea Sempio del 2017 non sono state ritenute attinenti o udibili. Si legge su ilgiornale.it
