Garlasco l’ex procuratore Venditti fa ricorso al tribunale del Riesame
Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ha presentato al Tribunale del Riesame di Brescia un ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro disposto la scorsa settimana nell’ambito dell’indagine per corruzione in atti giudiziari che coinvolge il magistrato in pensione. Secondo l’accusa, Venditti avrebbe ricevuto denaro per favorire l’assoluzione di Andrea Sempio, nuovamente indagato dai pm pavesi per l’omicidio di Chiara Poggi. Nel ricorso, la difesa chiede un «pronunciamento utile anche ad interrompere» quella che definisce una «distorsione della funzione requirente» che avrebbe «profuso una dispendiosa attività investigativa di parte in aperto contrasto con un giudicato dello Stato per inseguire e sperare in un pur legittimo, ci mancherebbe, interesse processuale esclusivamente privato». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: garlasco - procuratore
Garlasco, i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore. Indagato ex procuratore: «Corrotto per scagionare Andrea»| Il blitz
Su Garlasco interviene il procuratore di Pavia Napoleone: “Da consulenti e opinionisti solo confusione”
Caso Garlasco, stop del procuratore: “Su attività pm solo congetture che creano confusione”
Garlasco, l’ex procuratore Venditti si difende: ricorso al riesame contro perquisizioni e sequestri https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/garlasco_venditti_difesa_riesame-424885902/?ref=twhl… - X Vai su X
Caso Garlasco, la difesa dell'ex procuratore Venditti ricorre al Riesame. Atto depositato in Tribunale contro perquisizioni e sequestri. #ANSA Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, difesa ex procuratore Venditti ricorre a Riesame - Nell'atto di impugnazione il legale parla di "distorsione" della funzione requirente a proposito del decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della ... Segnala tg24.sky.it
Caso Garlasco, la difesa dell'ex procuratore Venditti ricorre al Riesame - L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha depositato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì sc ... ansa.it scrive