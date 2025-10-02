Garlasco l’ex procuratore Venditti fa ricorso al tribunale del Riesame

Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ha presentato al Tribunale del Riesame di Brescia un ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro disposto la scorsa settimana nell’ambito dell’indagine per corruzione in atti giudiziari che coinvolge il magistrato in pensione. Secondo l’accusa, Venditti avrebbe ricevuto denaro per favorire l’assoluzione di Andrea Sempio, nuovamente indagato dai pm pavesi per l’omicidio di Chiara Poggi. Nel ricorso, la difesa chiede un «pronunciamento utile anche ad interrompere» quella che definisce una «distorsione della funzione requirente» che avrebbe «profuso una dispendiosa attività investigativa di parte in aperto contrasto con un giudicato dello Stato per inseguire e sperare in un pur legittimo, ci mancherebbe, interesse processuale esclusivamente privato». 🔗 Leggi su Lettera43.it

