Garlasco l’ex pm Venditi indagato fa ricorso L’attacco avvelenato ai colleghi | Così fermiamo una dispendiosa attività per interesse privato

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Brescia contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito lo scorso 26 settembre. L’ex magistrato, oggi in pensione, è indagato per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta legata all’omicidio di Chiara Poggi. Le accuse contro la procura di Pavia. Nel ricorso, il legale invoca dai giudici del Riesame un «pronunciamento utile anche ad interrompere» una «distorsione della funzione requirente», che finora avrebbe «profuso una dispendiosa attività investigativa di parte in aperto contrasto con un giudicato dello Stato per inseguire e sperare in un pur legittimo, ci mancherebbe, interesse processuale esclusivamente privato». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: garlasco - venditi

