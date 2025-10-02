Garlasco le intercettazioni mai trascritte e il nuovo consulente di Sempio | È il caso più importante d’Italia

Il cuore del caso Garlasco torna a pulsare da una vecchia ferita: le intercettazioni mai trascritte di Andrea Sempio. A mostrarle è stata Federica Sciarelli in diretta a  Chi l’ha visto?. Brogliacci scarni, annotazioni incerte («Andrea parla forse al telefono, non si sente»), ma all’ascolto le parole emergono. Sfumate, disturbate, ma ci sono. «C’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti» dice Sempio in un passaggio. In un altro, riflette: «Mi hanno fatto parecchie domande, secondo me erano abbastanza dalla mia». Frasi isolate, scollegate, che negli atti non comparivano. Ed è proprio questa assenza ad accendere nuove polemiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

