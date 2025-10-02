Garlasco le intercettazioni ambientali mai trascritte di Andrea Sempio | C’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti - AUDIO

Nella registrazione, Sempio parla di materiali che potrebbero essere esaminati dagli investigatori: "Quando vanno a guardare loro vanno a vedere foto, filmati, qualunque cosa. però. c’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti", afferma "C’è qualcosa che non deve andare in giro ai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

