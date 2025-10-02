Garlasco l’avvocato dell'ex pm Venditti deposita ricorso | Cercano verità diversa dalla condanna di Stasi
L'avvocato Domenico Aiello, difensore di Mario Venditti, ha depositato al Tribunale del Riesame il ricorso contro i provvedimenti presi nei confronti dell'ex procuratore di Pavia accusato di corruzione in atti giudiziari per aver favorito l'archiviazione di Andrea Sempio. Questa inchiesta si tratta di un "convincimento erroneo che si debbano e possano impiegare, senza alcun limite, risorse dello Stato per la ricerca di una verità diversa dal giudicato di condanna Stasi", spiega il legale nell'atto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
