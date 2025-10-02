Garlasco ipotesi corruzione per scagionare Sempio | l’ex pm Venditti ricorre al Riesame

Garlasco (Pavia), 2 ottobre 2025 - L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito l'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, nuovamente accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, ha presentato ricorso al Riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro, firmato dalla Procura di Pavia, scattato venerdì 26 settembre. Nell' atto di impugnazione il legale parla di “distorsione” della funzione requirente. La Procura di Brescia – competente sui mafgistrati di Pavia – sostiene che tra i familiari di Sempio (non indagati) e l'ex magistrato ci siano stati dei movimenti sospetti: la cifra della presunta corruzione si aggira - secondo quanto emerge nel decreto di perquisizione - tra i 20-30 mila euro; contanti che sarebbero stati prelevati per pagare i legali, è invece la difesa sostenuta dai Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

