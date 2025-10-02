Garlasco inchiesta sull’ex procuratore | Venditti presenta ricorso al Riesame
Al centro del nuovo capitolo che si è aperto sul Caso Garlasco c’è una nuova inchiesta: quella aperta dalla procura di Brescia che ha indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia oggi in pensione, per corruzione in atti giudiziari. Secondo l’accusa, l’ex magistrato avrebbe ricevuto tra i 20 e i 30 mila euro per favorire . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Caso Garlasco, la difesa dell'ex procuratore Venditti ricorre al Riesame - L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha depositato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì sc ... Lo riporta ansa.it
Delitto di Garlasco, difesa ex procuratore Venditti ricorre a Riesame - Nell'atto di impugnazione il legale parla di "distorsione" della funzione requirente a proposito del decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della ... Come scrive tg24.sky.it