Garlasco gli avvocati di Sempio e Stasi lasciano all’improvviso le dirette tv Terremoto in arrivo | cosa succede

Il caso Garlasco, a distanza di anni, continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Ogni dettaglio, ogni dichiarazione, ogni gesto viene analizzato, discusso e rilanciato da programmi televisivi, giornali e social network. Il nome di Chiara Poggi, la giovane uccisa nel 2007 nella sua abitazione, resta legato a uno dei procedimenti giudiziari più seguiti della cronaca italiana. Un caso che non smette di sollevare interrogativi e che, ancora oggi, vede coinvolti nuovi indagati e accesi confronti tra esperti e legali. Leggi anche: Garofano abbandona il caso Garlasco: niente più consulenza per Sempio In questo clima carico di tensione mediatica, anche un piccolo imprevisto può assumere le dimensioni di un “caso nel caso”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, gli avvocati di Sempio e Stasi lasciano all’improvviso le dirette tv. “Terremoto in arrivo”: cosa succede

