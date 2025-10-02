Garlasco ex procuratore Venditti accusato di corruzione al Tribunale del Riesame | No perquisizioni e sequestri distorta funzione requirente
L'ex procuratore Mario Venditti impugna il decreto di perquisizione e lascia il Casinò di Campione: contestata l'accusa di corruzione sul caso Garlasco Nuovo sviluppo nel caso Garlasco. L'ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti, al centro di alcune accuse per corruzione nell'archiviazion.
Garlasco, i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore. Indagato ex procuratore: «Corrotto per scagionare Andrea»| Il blitz
Su Garlasco interviene il procuratore di Pavia Napoleone: “Da consulenti e opinionisti solo confusione”
Caso Garlasco, stop del procuratore: “Su attività pm solo congetture che creano confusione”
Delitto di Garlasco, difesa ex procuratore Venditti ricorre a Riesame - Nell'atto di impugnazione il legale parla di "distorsione" della funzione requirente a proposito del decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della ... Come scrive tg24.sky.it
Ko te keehi a Garlasco: ka tono te kaiwhiu o mua a Mario Venditti ki te Kooti Piira - Delitto di Garlasco, la difesa dell'ex procuratore Mario Venditti ricorre al Riesame: presentato il ricorso contro perquisizioni e sequestri ... Segnala notizie.it