Garlasco Chi l' ha visto diffonde l' audio delle intercettazioni inedite di Andrea Sempio | cosa si sente

Notizie.virgilio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spunta un audio inedito di Andrea Sempio: "C’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti", le novità su Garlasco dalle intercettazioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco chi l ha visto diffonde l audio delle intercettazioni inedite di andrea sempio cosa si sente

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, Chi l'ha visto diffonde l'audio delle intercettazioni inedite di Andrea Sempio: cosa si sente

In questa notizia si parla di: garlasco - visto

Garlasco, a Chi l'ha visto la rivelazione del colonnello: "Cosa si sente nella telefonata ai soccorsi"

Chi l'ha visto?, bomba su Garlasco: la chiusura è clamorosa

“Io ho visto cose che voi…”. Garlasco, l’ex Ris Garofano gela lo studio di Quarto Grado e risponde a Carmelo Abbate

garlasco ha visto diffondeCaso Garlasco a 'Chi l’ha visto?', “Ci sono foto e video che...”: svelata la nuova intercettazione (non trascritta) di Andrea Sempio - Nella puntata del 1 ottobre, sono state analizzate diverse intercettazioni ambientali che riguardano Andrea Sempio: ecco cosa è emerso. Come scrive libero.it

Chi l’ha Visto?, nuovi documenti inediti su Garlasco - : i pericoli della rete al centro del programma. Scrive davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Ha Visto Diffonde