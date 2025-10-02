Garlasco Armando Palmegiani nuovo consulente di Andrea Sempio ma a giugno sosteneva | Suo Dna sotto le unghie di Chiara Poggi non ho dubbi
Nel giugno scorso Palmegiani si espresse con forte convinzione sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi attribuendolo ad Andrea Sempio, che ora dovrà invece difendere Armando Palmegiani sostituirà Luciano Garofano come consulente di Andrea Sempio nel caso dell'omicidio di Garlasco. S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, le intercettazioni mai trascritte e il nuovo consulente di Sempio: «È il caso più importante d’Italia» - Intanto la difesa si affida ad Armando Palmegiani, ex commissario capo che ha visto i luoghi più oscuri della cr ... Si legge su panorama.it
Armando Palmegiani nuovo consulente di Sempio. Quando diceva: “Suo il dna sotto le unghie di Chiara” - L’ex commissario capo, che sostituisce Garofano come consulente della difesa de trentasettenne, in diversi video online si diceva convinto della sua presenza ... Segnala milano.repubblica.it