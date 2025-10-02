Garlasco Armando Palmegiani è il consulente di Andrea Sempio dopo l' uscita di Garofano | è un ex poliziotto

Chi è Armando Palmegiani, il nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio nominato dopo l'uscita di scena di Garofano: la sua idea su Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Garlasco, dopo Garofano la difesa di Andrea Sempio si affida al superpoliziotto Armando Palmegiani: “Contro di lui non ci sono prove solide”

Armando Palmegiani nuovo consulente di Sempio. Quando diceva: "Suo il dna sotto le unghie di Chiara" - L'ex commissario capo, che sostituisce Garofano come consulente della difesa de trentasettenne, in diversi video online si diceva convinto della sua presenza

Chi è Armando Palmegiani, l'uomo che avrà adesso l'incarico di difender Andrea Sempio nel delitto di Garlasco.

