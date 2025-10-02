Garda celebra la Festa dei Nonni con la commedia Vecchi tanto per ridere
Il Comune di Garda celebra la Festa dei Nonni con una serata speciale all’insegna del teatro e del divertimento. Sabato 4 ottobre, alle ore 21, la Sala Congressi ospiterà la commedia brillante “Vecchi tanto per ridere”, scritta e diretta da Enzo Rapisarda per la Nuova Compagnia Teatrale, che. 🔗 Leggi su Veronasera.it
