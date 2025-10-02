Garante | no a sciopero senza preavviso

17.12 La Commissione di garanzia sugli scioperi ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani 3 ottobre da Cgil e sindacati di base, in violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla legge 14690. Nel suo provvedimento, il Garante ha ritenuto "inconferente" il richiamo dei sindacati all'articolo che prevede la possibilità di scioperare senza preavviso "nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità dei lavoratori". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

