ROMA – Lo sciopero proclamato per domani, 3 ottobre 2025, da Cgil e dall’Unione dei sindacati di base è “illegittimo”. E’ la valutazione della Commissione di garanzia che si è riunita oggi, 2 ottobre 2025. E’ quanto si legge in una nota in merito all’astensione dal lavoro proclamata da Cgil e Usb per solidarietà la . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Garante: “Illegittimo lo sciopero generale della Cgil e Usb”. Manca il preavviso. Landini: “Avanti lo stesso”