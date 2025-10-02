Garante | Illegittimo lo sciopero generale della Cgil e Usb Manca il preavviso Landini | Avanti lo stesso

Firenzepost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Lo sciopero proclamato per domani, 3 ottobre 2025, da Cgil e dall’Unione dei sindacati di base è “illegittimo”. E’ la valutazione della Commissione di garanzia che si è riunita oggi, 2 ottobre 2025.   E’ quanto si legge in una nota in merito all’astensione dal lavoro proclamata da Cgil e Usb per solidarietà la . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

