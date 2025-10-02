Garante dei diritti degli anziani nasce la nuova figura

La Città Metropolitana di Milano istituirà il Garante dei diritti degli anziani. Una figura che contribuirà a tutelare gli over65, promuovendone i diritti, indirizzando le azioni istituzionali e raccogliendo le segnalazioni di eventuali criticità. Lo ha deciso il Consiglio metropolitano approvando all’unanimità una mozione, presentata dal gruppo consiliare "Insieme per la città metropolitana". I firmatari del documento sono i consiglieri Vera Cocucci, Francesco Variato e Marco Segala (quest’ultimo è anche il sindaco di San Giuliano). La mozione prende le mosse dalla constatazione che "gli anziani rappresentano un patrimonio; l’età e la condizione di dipendenza non possono essere motivo di restrizione di diritti inalienabili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

