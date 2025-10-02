Garante boccia sciopero Cgil sfida | cortei ricorso e scontro nazionale senza precedenti

Roma - La Commissione di garanzia dichiara illegittimo sciopero del 3 ottobre senza preavviso, Cgil e Usb confermano la protesta, ricorrono al giudice, Meloni e Salvini attaccano. Lo sciopero generale proclamato da CGIL e USB per venerdì 3 ottobre viene giudicato “illegittimo” dalla Commissione di garanzia: secondo l’Autorità, l’astensione viola l’obbligo di preavviso previsto dalla Legge 14690. Il provvedimento considera “inconferente” il richiamo dei sindacati all’articolo 2, comma 7, che consente lo sciopero senza preavviso solo per la difesa dell’ordine costituzionale o in caso di gravi eventi lesivi dell’incolumità e sicurezza dei lavoratori. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

