Game Pass Ultimate a 15€ invece di 27€ | ecco come fare scorta prima che i prezzi aumentino troppo

Il rincaro di Xbox Game Pass Ultimate non è più una voce di corridoio, è realtà. E quando parliamo di un aumento che porta l’ abbonamento mensile a 27€, è normale che i giocatori più attenti inizino a fare i conti. La domanda non è se il servizio valga ancora la pena, ma come continuare a usarlo senza vedere il proprio portafoglio prosciugarsi mese dopo mese. C’è chi preferisce disdire la propria fatturazione e chi non vuole rinunciare all’accesso a centinaia di giochi, inclusi i titoli day one. Per questi ultimi esiste una strategia tanto semplice quanto efficace, di fare scorta di abbonamenti prima che i nuovi prezzi entrino definitivamente in vigore. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Game Pass Ultimate a 15€ invece di 27€: ecco come fare scorta prima che i prezzi aumentino (troppo)

