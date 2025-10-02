Galletti Novo Nordisk Italia | La legge sull’obesità è un traguardo storico per la salute pubblica
(Adnkronos) – "Oggi è un momento storico per il nostro Paese: con l'approvazione del Senato della proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Roberto Pella, che prevede il riconoscimento dell'obesità come una malattia, l'Italia diventa il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge specifica per la prevenzione e la cura di questa patologia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: galletti - novo
Così Alfredo Galletti, corporate vice president e general manager di Novo Nordisk Italia, in relazione al voto favorevole del Senato al disegno di legge sull'obesità. #Salute #SaluteOk #TopNewsItalpress - X Vai su X
Galletti (Novo Nordisk Italia): "La legge sull'obesità è un traguardo storico per la salute pubblica" - "Oggi è un momento storico per il nostro Paese: con l'approvazione del Senato della proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Roberto Pella, che prevede il riconoscimento dell'obes ... Lo riporta msn.com
Passa il Ddl obesità, Galletti “Traguardo storico per la salute pubblica” - Così Alfredo Galletti, corporate vice president e general manager di Novo Nordisk Italia, in relazione al voto favorevole del Senato al disegno di legge sull'obesità. Secondo msn.com