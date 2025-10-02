gabicce resta sempre sul filo ricci ha superato acquaroli di 7 voti

Una città spaccata a metà. Centrosinistra da una parte e centrodestra dall’altra. A Gabicce Mare, alle ultime elezioni regionali Matteo Ricci ha vinto con il 47,54% dei voti contro il 47,12% ottenuto da Francesco Acquaroli. Tradotto in valori assoluti, la differenza è una manciatina di voti, 7 per la precisione. Dunque, dopo un anno dalle elezioni amministrative, la scena si ripete. Anche a giugno 2024, la sindaca Marila Girolomoni ha conquistato la fascia tricolore per un soffio, per 13 voti, arrivati dalle sezioni del quartiere Tavollo, alla fine di uno scrutinio testa a testa. E stavolta, il filo che separa i due schieramenti si è assottigliato ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

