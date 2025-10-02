Sono trascorsi due anni dall’invasione della Russia in Ucraina e, è facile dirlo, il mondo è intanto divenuto un posto molto diverso. Sono svariati i fronti caldi su scala internazionale ma, guardando nello specifico all’operato di Putin, la risposta dell’Occidente è entrata di diritto in una nuova fase. Il G7 ha infatti annunciato un inasprimento delle sanzioni. Il mirino, passate il termine, è ora rivolto direttamente contro Paesi e soggetti che continuano a contribuire alla causa russa, comprando petrolio e, dunque, favorendo l’elusione delle sanzioni applicate. Nel frattempo l’Unione europea si prepara al primo cluster dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - G7, stretta sul petrolio e Ucraina verso l’Ue: sanzioni per chi aiuta la Russia