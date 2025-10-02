G7 stretta sul petrolio e Ucraina verso l’Ue | sanzioni per chi aiuta la Russia
Sono trascorsi due anni dall’invasione della Russia in Ucraina e, è facile dirlo, il mondo è intanto divenuto un posto molto diverso. Sono svariati i fronti caldi su scala internazionale ma, guardando nello specifico all’operato di Putin, la risposta dell’Occidente è entrata di diritto in una nuova fase. Il G7 ha infatti annunciato un inasprimento delle sanzioni. Il mirino, passate il termine, è ora rivolto direttamente contro Paesi e soggetti che continuano a contribuire alla causa russa, comprando petrolio e, dunque, favorendo l’elusione delle sanzioni applicate. Nel frattempo l’Unione europea si prepara al primo cluster dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: stretta - petrolio
Le finali di calcio in cambio di petrolio e di una stretta sui migranti: così la Libia gioca (in segreto) il campionato tra Milano e Brianza
Venus and Jupiter Above a Volcanic Landscape È la mattina del 12 agosto e Venere e Giove si trovano in una stretta congiunzione. I due pianeti, appena sorti sopra la cima del cratere di Sud-Est, brillano mentre l’alba si prepara a dissolvere gli ultimi istanti de - facebook.com Vai su Facebook
? Italia, ascesa e caduta del gas russo. Cinquant'anni di importazioni in crescita, una relazione sempre più stretta. Fino al collasso. Quest'anno, le importazioni di gas dalla Russia saranno praticamente zero. Impressionante. - X Vai su X
G7, stretta sul petrolio e Ucraina verso l’Ue: sanzioni per chi aiuta la Russia - Sono trascorsi due anni dall’invasione della Russia in Ucraina e, è facile dirlo, il mondo è intanto divenuto un posto molto diverso. quifinanza.it scrive
G7: misure a chi aumenta acquisti di petrolio russo. Oggi Putin parla a Sochi - Zelensky: «Pronti ad avviare negoziati d’adesione Ue» ... Scrive ilsole24ore.com